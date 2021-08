Medio Oriente: "Axios", Bennett chiederà a Biden di rinnovare pressione su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha intenzione di discutere di una nuova politica per l'Iran durante il suo imminente incontro con il presidente Usa, Joe Biden. Lo scrive il sito statunitense “Axios”. Con i colloqui sul nucleare in stallo e la Casa Bianca fortemente colpita dalla crisi in Afghanistan, i funzionari israeliani temono che l'Iran continuerà a sviluppare il suo programma nucleare senza alcuna pressione da parte degli Stati Uniti o degli alleati europei. Gli sforzi per tornare all'accordo sul nucleare sono ora in un limbo, dato l’insediamento a Teheran del governo intransigente del presidente Ebrahim Raisi. I funzionari israeliani, secondo “Axios”, temono che Usa e alleati non stiano lavorando a un "Piano B" qualora la diplomazia dovesse fallire. Il governo guidato da Bennett ritiene che un ritorno all'accordo del 2015 sia già inutile, dal momento che i progressi iraniani nell'arricchimento e nel settore ricerca e sviluppo nucleare significheranno che un accordo rinnovato non fornirà gli stessi benefici di non proliferazione. Bennett intende segnalare a Biden tali preoccupazioni, evidenziando allo stesso tempo una rottura con le politiche del suo predecessore Benjamin Netanyahu.(Nys)