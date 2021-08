Cile: ong norvegese Nansen avvia progetto per soluzione conflitto mapuche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prime iniziative prese dall'Assemblea è proprio la dichiarazione a favore dell'indulto di tutte le persone arrestate e condannate non solo nel contesto delle proteste sociali sorte a partire da ottobre del 2019, ma anche dei membri della comunità mapuche in carcere per aver difeso le rivendicazioni sulle terre ancestrali. "La Convenzione costituzionale, senza pretendere di interferire o arrogarsi poteri di altri organi dello Stato, ha la responsabilità politica di pronunciarsi in relazione a tali situazioni contingenti che, manifestamente, contravvengono lo spirito che guida il suo lavoro: stabilire un cammino di pace e giustizia sociale per tutti gli abitanti della nostra comunità politica", afferma la dichiarazione. Il testo chiede in particolare la rapida approvazione da parte del parlamento dei progetti di legge sull'indulto e sulla riparazione alle vittime di violazioni ai diritti umani, così come il ritiro di tutte le denunce basate sulla legge di Sicurezza dello Stato utilizzata in special modo nei confronti dei membri della comunità mapuche in Araucania. (Abu)