Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'incontro, Wellington Dias ha affermato che i governatori hanno assunto una posizione unanime "in difesa della democrazia, del rispetto della Costituzione e della legge". Con ciò, secondo Dias, i governatori hanno deciso di chiedere un incontro con il presidente Bolsonaro per discutere sullo stato della democrazia brasiliana. L'aspettativa è che l'incontro si svolga entro la prossima settimana. "Per fare passi concreti, chiediamo un incontro con il Presidente della Repubblica, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza che il Brasile viva un ambiente di pace, di serenità e impedire agli investitori di lasciare il paese" di fronte alla crescente instabilità, ha detto Dias. (segue) (Brb)