Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente (9)

- Sul tema, raccogliendo le prime minacce di "impeachment", un gruppo di 14 governatori aveva già pubblicato una nota congiunta in difesa dell'operato della Corte suprema federale esprimendo solidarietà ai giudici "di fronte alle continue minacce e aggressioni" subite in particolare nell'ambito dello scontro politico-istituzionale in corso con Bolsonaro. Secondo quanto riferito dai governatori "lo Stato di diritto democratico è garantito solo con una magistratura indipendente, libera di decidere secondo la Costituzione e le leggi". (Brb)