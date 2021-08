Usa-Serbia: ex inviato Grenell su caso Vucic, ipocrisia di Twitter "evidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell, ha definito evidente "l'ipocrisia di Twitter". Grenell è così intervenuto, attraverso un post pubblicato proprio sul social network, nella polemica nata attorno alla decisione di Twitter di contrassegnare alcuni media serbi come collaboratori del governo di Belgrado. L'ex inviato di Trump ha in questo modo sostenuto la posizione del presidente serbo Aleksandar Vucic che aveva detto di non vedere l'ora di avere il proprio account disattivato, per essere così "un altro Trump nel mondo". "L'ipocrisia di Twitter è sotto gli occhi di tutti e i leader mondiali ne hanno avuto abbastanza. Twitter sta perdendo influenza", ha affermato Grenell, che ha taggato nel post il presidente serbo. Il social network Twitter ha contrassegnato a partire dal 17 agosto gli account ufficiali di alcuni media serbi come "media che collaborano con il governo della Serbia". I mezzi d'informazione così contrassegnati sono l'emittente radiotelevisiva pubblica "Rts", le emittenti con frequenza nazionale "Tv Pink", "Prva", "B92", "Tv Happy", l'agenzia di stampa "Tanjug" nonché i quotidiani "Kurir", "Informer", "Politika" e "Srpski Telegraf".