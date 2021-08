FI: rafforzare i rapporti con il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 22 anni l'Italia è presente "con i suoi uomini e le sue donne in questa terra che, dopo i drammatici eventi bellici, sta vivendo una delicata fase di ricostruzione e rilancio. La missione Nato Kfor, guidata attualmente dal generale Franco Federici, ha contribuito in maniera decisiva alla stabilizzazione non solo del Kosovo, ma dell'intera area geografica che rappresenta un crocevia importante e strategico tra Occidente ed Oriente". Lo dichiarano Matteo Perego, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e componente della commissione Difesa ed Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e componente della commissione Esteri. "L'avvicinamento del Paese alle istituzioni comunitarie rappresenta certamente un passo nella giusta direzione e questo sforzo va incoraggiato e sostenuto, continuando a rafforzare la sinergia tra Roma e Pristina - spiegano -. Abbiamo visitato sia la base Nato di Pristina che quella di Peja, anche per ringraziare, come parlamentari italiani, i nostri militari per il proficuo impegno in questo Paese. Ancora una volta le Forze Armate italiane attraverso le Missioni Militari in cui sono impiegate sono motivo di orgoglio per il Paese per quel connubio di professionalità e capacità di generare empatia con le popolazioni con cui entriamo in contatto con un importante ritorno reputazionale nell'ambito Nato". (com)