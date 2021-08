Imprese: Agcm, via libera ad acquisizione Cef 3, Gems, Finpower ed Eolica da parte di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha dato il via libera, deliberando di non avviare l’istruttoria, all’acquisizione del controllo esclusivo da parte Eni dell’intero capitale sociale di Cef 3 (e, indirettamente, delle sue controllate, Ser e Ser 1), Gems, Finpower ed Eolica. E' quanto emerge dal bollettino dell'Agcm. "La concentrazione in esame – si legge nel bollettino – non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati".(Rin)