Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente

- I rappresentanti dei governi di 24 stati e del Distretto federale del Brasile hanno deciso di chiedere un'udienza al presidente Jair Bolsonaro nel tentativo di allentare la tensione tra il governo e la Corte suprema (Stf). La riunione segue di tre giorni la richiesta con cui il capo dello Stato intende far allontanare dall'incarico Alexandre de Moraes, uno dei magistrati della suprema corte, accusato da Bolsonaro di "aver superato le prerogative costituzionali". Si tratta dell'ultima di una serie di tensioni istituzionali tra Bolsonaro - indagato per diffusione di notizie false, presunta violazione del segreto istruttorio, accuse non supportate da prove - e diverse alte magistrature statali. Una cronaca che ha spinto il forum dei governatori a cambiare l'ordine del giorno dei lavori, inizialmente centrato sulla riforma fiscale, ha detto il coordinatore del forum Wellington Dias (capo di governo dello Stato di Piauì) alla testata "G1". All'incontro di oggi non hanno partecipato solo due governatori Mauro Caresse di Tocantins e Wilson Lima di Amazzonia. (segue) (Brb)