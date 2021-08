Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tempo della partita aperta da Bolsonaro si è giocato anche in parlamento, cui Bolsonaro ha chiesto senza successo di approvare una proposta di modifica costituzionale per reintrodurre la documentazione cartacea nei processi elettorali. La proposta di modifica, che ha ottenuto solo 229 voti favorevoli contro i 309 necessari, prevedeva che dopo aver espresso il voto nell'urna elettronica, ciascun elettore potesse ottenere una prova cartacea della preferenza appena espressa. Una riforma del meccanismo che secondo Bolsonaro avrebbe inficiato le presidenziali del 2014 e del 2018. Di più, il capo dello Stato aveva minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022, nel caso in cui si fosse mantenuto il sistema del voto integrale elettronico. (segue) (Brb)