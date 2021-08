Imprese: Tomasi (Aspi), puntiamo a 2.900 assunzioni tra il 2021 e il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assunto circa 1.700 persone negli ultimi due anni, e contiamo di assumere tra il 2021 e il 2023 altre 2.900 persone". Lo ha sottolineato Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, intervenendo al talk "Il lavoro che verrà" nell'ambito del meeting di Rimini. "Abbiamo un progetto di digitalizzazione dei processi interni che vale 100 milioni di euro. Ci impiegheremo due anni per poterlo mettere a frutto al 100 per cento, ma trasformiamo tutta l'azienda dal punto di vista digitale", ha spiegato.(Rin)