Roma 2021: Gualtieri, ai romani promettiamo sicurezza, diritto di cittadinanza e libertà

- "La cronaca di questi giorni, e non solo, racconta di una città in cui troppi sono gli episodi di violenza intollerabili: risse, scippi, aggressioni agli autisti dei mezzi pubblici, accoltellamenti tra comitive, degrado diffuso. Di fronte a tutto questo noi prendiamo un grande impegno: restituire ai romani il senso di sicurezza, la tranquillità quotidiana come diritto di cittadinanza e di libertà". Lo scrive in un post su Facebook Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra. "Vogliamo raggiungere questo obiettivo con l’attivazione di servizi e sportelli diffusi sul territorio cittadino, che monitorino le condizioni di vita e di sicurezza e garantiscano rapidi interventi. Per questo approveremo un 'Piano regolatore cittadino della sicurezza urbana', per garantire quartieri più illuminati e politiche di inclusione. In ogni Municipio -continua- attiveremo il servizio di coordinamento per la sicurezza urbana e la convivenza e apriremo sportelli di mediazione sociale e gestione dei conflitti. Vogliamo che Roma sia una città viva, protetta, sicura, per tutte e tutti". (Com)