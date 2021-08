Vaccino: Bellanova, ottima la pubblicazione del vademecum informativo dell'Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo ottima l'iniziativa dell'Iss, che ha pubblicato un vademecum informativo per rispondere ai dubbi e alle domande dei cittadini sul vaccino, smontando anche le principali fake news fatte circolare da irresponsabili". Lo sottolinea la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva. "I chiarimenti forniti - prosegue - potranno rappresentare una guida importantissima per quanti ancora sono indecisi o timorosi nei confronti della vaccinazione. Chi, di fronte a queste iniziative, strizza l'occhio ai no vax, sostenendo che il governo voglia smerciare il vaccino sulla base di non si sa quali interessi occulti, dovrebbe vergognarsi. Permettere ai cittadini di documentarsi attraverso le fonti scientifiche è la nostra migliore arma contro i legittimi timori e contro le cialtronerie promosse da chi evidentemente non ha a cuore la salute pubblica", conclude.(Rin)