- “A Roma ci sono 100mila auto abbandonate per la città. Una discarica non solo di rifiuti. La ripuliremo e ci sono i soldi per farlo”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, intervenendo alla rassegna estiva Mediterranea - la civiltà blu, a San Felice Circeo(Rer)