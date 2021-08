Afghanistan: colloquio Biden-Johnson, evacuazione anche dopo 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il premier inglese Boris Johnson, hanno concordato di continuare a cooperare per garantire che coloro che hanno titolo per essere evacuati dall’Afghanistan siano in grado di farlo anche dopo la fine della fase iniziale dell'evacuazione fissata al 31 agosto prossimo. Lo riferisce Downing Street nella nota ufficiale relativa al colloquio intercorso tra i due leader in vista del vertice G7 di domani.(Rel)