Mobilità: Gualtieri, a Roma 23 delibere di giunta nei primi 100 giorni per fare rivoluzione

- “Piano da 23 delibere di giunta nei primi 100 giorni per fare una rivoluzione” sulla mobilità. “La progettazione è in stallo”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, intervenendo alla rassegna estiva Mediterranea - la civiltà blu, a San Felice Circeo. “Roma si è fermata sulle metropolitana e ha perso tanti soldi”. Perché, dice, che il sindaco che dà vita ad un progetto di ampio respiro poi non è in carica per l’inaugurazione dell’opera pubblica. “Non è che non ci sono i soldi, non si sanno spendere o sono stati persi e sono andate ad altre città”.(Rer)