Usa: Covid, Biden invita le aziende a rendere vaccini obbligatori dopo approvazione Fda (2)

- La Fda ha concesso oggi piena approvazione al vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech per le persone con più di 16 anni di età. Il vaccino Pfizer-BioNTech è il primo a ottenere una simile autorizzazione negli Stati Uniti: in precedenza l’approvazione si limitava all’uso d’emergenza. La decisione, riferisce il “New York Times”, potrebbe indurre numerose organizzazioni e istituzioni a imporre l’obbligo vaccinale per i propri impiegati e dipendenti. La compagnia aerea United Airlines ha già fatto sapere che entro cinque settimane dalla piena approvazione chiederà a tutti i suoi dipendenti di esibire una prova di avvenuta vaccinazione. Simili obblighi dovrebbero essere adottati dagli Stati dell’Oregon, della Luisiana e del Minnesota. (segue) (Nys)