Usa: leader dei Proud Boys condannato a cinque mesi di carcere

- Il leader dell'organizzazione estremista statunitense dei Proud Boys, Henry "Enrique" Tarrio, è stato condannato a oltre cinque mesi di carcere per aver bruciato uno striscione del movimento Black Lives Matter durante una manifestazione a favore dell'ex presidente Usa, Donald Trump, lo scorso dicembre. Lo riferisce l'emittente "Nbc News". Tarrio è stato arrestato il 4 gennaio scorso, dopo che i Proud Boys e altri gruppi di estrema destra hanno marciato attraverso Washington Dc il 12 dicembre. I pubblici ministeri federali affermano che Tarrio si è vantato di aver bruciato lo striscione, che è stato sottratto a una storica chiesa afroamericana della capitale. Tarrio si è dichiarato colpevole a luglio per aver bruciato lo striscione e aver tentato di portare con sè un caricatore di proiettili al suo ritorno a Washington in occasione della rivolta del 6 gennaio al Campidoglio. I giudici hanno affermato che le sue azioni hanno avuto un "profondo effetto emotivo e psicologico sulla chiesa e sui suoi membri".(Nys)