Messico: sale a cinque bilancio vittime incidente piattaforma petrolifera Pemex

- E' salito a cinque il numero delle vittime dell'incendio divampato nel pomeriggio di domenica su una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Lo ha riferito lunedì il direttore generale della compagnia petrolifera di Stato Pemex, proprietaria dell'infrastruttura, Octavio Romero Oropeza, che ha parlato anche di sei feriti e due operai ancora dispersi al termine delle operazioni di soccorso dopo che l'incendio è stato domato. Ancora nessuna versione ufficiale sulle cause di quello che è stato fino ad ora definito dalla società come "un incidente", mentre sono state smentite eventuali responsabilità legate a guasti nei macchinari, mancanza di manutenzione o scarsi investimenti. "Sapremo le cause solo con il passare delle ore", ha affermato Romero, che ha confermato che è stata aperta un'inchiesta sull'incidente. (segue) (Mec)