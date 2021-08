Messico: sale a cinque bilancio vittime incidente piattaforma petrolifera Pemex (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tradizionale conferenza mattutina anche il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, aveva fatto riferimento all'incidente. "Non è stato un buon fine settimana, ci sono state vittime dell'uragano con perdite di vite umane. C'è stato incendio in una piattaforma Pemex, in cui ha perso la vita un lavoratore", ha detto Lopez Obrador ricordando anche le otto morti legate al passaggio dell'uragano atlantico "Grace". "Ci sono feriti e dispersi. Ci auguriamo di tutto cuore che i feriti guariscano e possano ritrovarsi le persone che son al momento definite come scomparse", ha detto il capo dello Stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. L'incendio si è verificato nella piattaforma E-ku-A2, che insiste sul giacimento più importante del Paese, il Ku-Maloob-Zaap. (Mec)