Roma: Figliomeni (Fd'I), esposto a Procura e Prefetto e interrogazione al Sindaco su biciclette ai Vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un'interrogazione urgente al Sindaco Raggi, nonché un Esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto perché non possiamo tollerare l'umiliazione vissuta dalla nostra Polizia Locale in merito alla vergognosa vicenda delle biciclette rosse a pedalata assistita con 'canestrello'". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Abbiamo chiesto di accertare eventuali profili di responsabilità in capo all'Amministrazione Capitolina sia in ordine alla probabile violazione dell'art. 15 della Legge Regione Lazio 13 gennaio 2005 n. 1 e il relativo Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2016 visto che tali mezzi non hanno colori conformi alle richiamate normative, ma soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro visto che non abbiamo certezza che gli agenti destinati a usare le biciclette siano stati sottoposti a specifiche visite mediche, soprattutto cardiologiche, anche al fine di salvaguardare la loro salute". (segue) (Com)