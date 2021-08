Roma: Figliomeni (Fd'I), esposto a Procura e Prefetto e interrogazione al Sindaco su biciclette ai Vigili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non permetteremo mai -continua Figliomeni- che questi assurdi 'provvedimenti spot' della Giunta grillina siano posti in essere a discapito del prestigio e della sicurezza del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sempre in prima linea per garantire la sicurezza nella nostra città nonostante la scarsità di mezzi e il numero ridotto di personale. Inoltre, visto che l'amministrazione Raggi più volte, nel corso di questi cinque anni, ha dimostrato che in tema di commistione tra interessi pubblici e privati non ha nulla da invidiare a quella vecchia politica che dicevano di voler contrastare, abbiamo chiesto delle verifiche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società Lime o altra società del settore e l'Amministrazione di Roma Capitale, al fine di scongiurare eventuali conflitti di interessi, specie qualora fosse reale l'esistenza di tantissimi verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada emessi a carico della società donatrice. Occorre scongiurare l'ennesima brutta pagina di amministrazione da parte della Giunta Raggi, l'unica che dovrebbe essere colorata di rosso per la vergogna di come sta umiliando Roma e le sue istituzioni". (Com)