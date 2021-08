Covid: Biden, 6 milioni di dosi nell’ultima settimana ma dobbiamo andare più veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti sono state somministrate 6 milioni di dosi nell’ultima settimana, ma occorre fare di più. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando oggi in un briefing con i giornalisti. “I progressi che stiamo facendo produrranno risultati nelle prossime settimane, ma abbiamo bisogno di andare più veloce”, ha detto Biden che ha lanciato un appello agli statunitensi affinché vadano a vaccinarsi. “In tutto il mondo le persone vogliono questi vaccini. Qui in America sono gratis e vi aspettano. Vaccinatevi oggi”, ha detto Biden. L'appello arriva dopo che oggi l’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione degli Stati Uniti (Fda) ha concesso piena approvazione al vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech per le persone con più di 16 anni di età. Il vaccino Pfizer-BioNTech è il primo a ottenere una simile autorizzazione negli Stati Uniti: in precedenza l’approvazione si limitava all’uso d’emergenza. (Nys)