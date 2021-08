Bolivia: presidente Arce contro scarcerazione Anez, "no a impunità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della notizia secondo cui Anez si sarebbe procurata lesioni corporee, in quello che i suoi legali definiscono un tentativo di suicidio, una delegazione delle Nazioni Unite ha fatto visita domenica all'ex presidente ad interim, nel carcere di Miraflores dove si trova agli arresti preventivi dallo scorso marzo con l'accusa di aver partecipato al presunto colpo di Stato di novembre del 2019. Gli esperti delle Nazioni unite, si legge in un comunicato diffuso successivamente, "hanno constatato lesioni fisiche autoinflitte che hanno richiesto assistenza medica". Anez, si legge, "ha riferito di sentirsi fisicamente debilitata e profondamente scossa emotivamente". L'Onu ricorda che le autorità penitenziarie devono mettere in campo strategie per prevenire atti di autolesionismo e suicidio e interessarsi in maniera specifica della salute mentale delle persone private della libertà. (segue) (Brb)