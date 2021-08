Afghanistan: consigliere Usa Sullivan, in atto colloqui con talebani “su ogni aspetto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti sono in fase di colloquio con i talebani “su ogni aspetto di ciò che sta accadendo a Kabul". Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ammettendo che ci sono ancora "migliaia" di cittadini Usa in Afghanistan, senza tuttavia fornire un numero preciso. Sullivan ha spiegato che il dipartimento di Stato Usa è fiducioso di poter far uscire tutti gli statunitensi dall'Afghanistan entro il 31 agosto, data su cui – ha precisato il consigliere – sarà il presidente Joe Biden ad avere l’ultima parola.(Nys)