Messico: sale a cinque bilancio vittime incidente piattaforma petrolifera Pemex (2)

- I media avevano inizialmente parlato del ferimento di quattro lavoratori, tutti ricoverati per tempo in ospedale, ma col passare delle ore il bilancio della sciagura si è fatto più fosco. Nella nota ufficiale diramata nella serata di domenica, Pemex riferiva che di tre suoi dipendenti rimasti feriti, uno ha avuto una crisi nervosa e un altro è deceduto. A questi si aggiungevano tre feriti e tre dispersi della compagnia di servizi petroliferi Cotemar, oltre a due dispersi di una terza compagnia. L'incendio, sulle cui cause si è ora aperta una indagine, è iniziato alle 15.10 di domenica (ora locale), ed è stato domato dopo poco. Si tratta del secondo incendio che colpisce una piattaforma petrolifera della Pemex in circa due mesi. In precedenza era stata la rottura di una valvola in un condotto sottomarino a causare un incendio nelle acque prospicienti la costa di Ciudad del Carmen. (segue) (Mec)