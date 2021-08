Usa: agente che ha ucciso assalitore Capitol Hill non subirà azioni disciplinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha annunciato che l’agente che ha sparato e ucciso Ashli Babbitt, uno dei sostenitori di Donald Trump che lo scorso 6 gennaio hanno dato l’assalto a Capitol Hill, non subirà azioni disciplinari. “La condotta dell'ufficiale era lecita e rientrava nella politica del Dipartimento, che dice che un ufficiale può usare la forza letale solo quando l'ufficiale crede ragionevolmente che l'azione sia in difesa della vita umana, inclusa la vita dell'ufficiale, o in difesa di qualsiasi persona in pericolo immediato di gravi lesioni fisiche", recita una nota diramata oggi, in cui non viene fatto il nome dell’agente per tutelare la sua sicurezza. “L’agente e la sua famiglia sono stati oggetto di numerose minacce credibili e specifiche", si legge. (Nys)