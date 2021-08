Pd: a Bologna la Festa nazionale dell'Unità dal 26 agosto al 12 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei diciotto giorni della Festa a confrontarsi su tutti questi temi ci saranno anche i rappresentanti delle parti sociali: i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri; il vicepresidente di Confindustria, Giovanni Brugnoli; il Presidente di Legacoop, Mauro Lusetti; il vicepresidente di Confesercenti, Nico Gronchi, e altri rappresentanti delle associazioni di categoria. Attenzione puntata poi sui territori e sulla prossimità, con la presenza dei cinque presidenti di Regione a guida Pd (Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca, Michele Emiliano, Eugenio Giani e Nicola Zingaretti); di una larga rappresentanza di sindaci del centrosinistra, tra cui Antonio Decaro, presidente AnciI, Michele de Pascale, Presidente UPI e Matteo Ricci coordinatore dei sindaci del PD, e poi Valentina Cuppi, Presidente del Partito Democratico, Brenda Barnini, Isabella Conti, Andrea Gnassi, Dario Nardella e le prime cittadine di Barcellona, Ada Colau, e di Parigi, Anne Hidalgo. Presente poi la candidata alla presidenza della Regione Calabria, Amalia Cecilia Bruni, e, collegati in video, tutti i candidati alle amministrative del centrosinistra nelle città metropolitane: Roberto Gualtieri, Matteo Lepore, Stefano Lorusso, Gaetano Manfredi e Giuseppe Sala. Quanto al Pd e alla sinistra, oltre a 5 ex segretari (Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti) saranno presenti il fondatore dem, ed ex Presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi, che interverrà sugli effetti della pandemia sull’economia globale e la politica; l’ex ministro ed ex Presidente del Partito, Rosy Bindi, oggi Presidente onorario dell’Associazione Articolo 32 Salute diritto fondamentale, che interverrà sulla sanità e il Pnrr e Gianni Cuperlo, Presidente della costituenda Fondazione del Pd. Del Partito e della sua identità progressista e democratica si rifletterà invece nelle due sessioni che avranno come protagonisti i vicesegretari Peppe Provenzano e Irene Tinagli. (segue) (com)