Bolivia: presidente Arce contro scarcerazione Anez, "no a impunità" (3)

- Il 21 agosto il ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, ha dichiarato in conferenza stampa che Anez si era procurata dei tagli alle braccia. Il ministro ha aggiunto che l'ex presidente si trova in condizioni stabili e che le ferite sono superficiali. Gli avvocati di Anez, che da mesi si battono per la sua scarcerazione, parlando invece di tentativo di suicidio. Il gesto è stato "un grido di aiuto", ha detto il legale Jorge Valda. Solo lo scorso 18 agosto Anez era stata trasferita dal carcere a un ospedale della città di El Alto per dei controlli medici. Si è trattato del terzo trasferimento in ospedale nel mese di agosto per l'ex presidente, che denuncia di soffrire un quadro di ipertensione acuta per il quale ha più volte chiesto la sospensione delle misure cautelari. (segue) (Brb)