Italia-Ucraina: sottosegretario Della Vedova ribadisce sostegno a integrità territoriale Paese

- Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha preso parte oggi a Kiev al vertice piattaforma Crimea, iniziativa promossa dall’Ucraina per mantenere alta l’attenzione della comunità internazionale sull’annessione illegale della Crimea avvenuta nel 2014. Alla riunione, riferisce una nota della Farnesina, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, il segretario di stato per l'Energia americano Jennifer Granholm e capi di stato, di governo e ministri di 45 Paesi. “A oltre 7 anni dall’annessione illegale della Crimea, siamo ancora preoccupati per il rispetto dei diritti umani e per i possibili impatti avversi sulla situazione regionale” - ha detto il sottosegretario - “Siamo al corrente delle sofferenze che il popolo tartaro di Crimea affronta e sottolineiamo l’importanza del rispetto pieno e della protezione dei diritti fondamentali e delle libertà di tutte le minoranze”. (segue) (Com)