El Salvador: Bukele annuncia messa in funzionamento bancomat per bitcoin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di El Salvador ha annunciato l’imminente messa in funzione di 200 bancomat dedicati a bitcoin, che consentiranno ai cittadini salvadoregni di convertire la criptovaluta in dollari statunitensi e prelevare in contanti. L'iniziativa, segue l'approvazione a giugno della legge che introdurrà la criptovaluta come valuta legale a partire dal 7 settembre. I bancomat, ha spiegato lo stesso presidente Bukele in una serie di messaggi sul suo profilo Twitter, permetteranno di accedere ad un portafoglio digitale denominato "Chivo". Le operazioni su "Chivo" saranno esenti da commissioni, con un risparmio di 400 milioni di dollari sulla riscossione di rimesse dall'estero. "Solo quel risparmio sarà un enorme vantaggio per la nostra gente oltre al vantaggio di non dover portare con sé contanti", ha spiegato Bukele. I salvadoregni che decideranno di adottare questa piattaforma, riceveranno 30 dollari in bitcoin. (segue) (Mec)