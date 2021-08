© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 24 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3419m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata instabile sul Nordovest, soprattutto sulle Alpi dove si formeranno diversi temporali pomeridiani-serali. Altrove per lo più asciutto, salvo alcuni sconfinamenti dei temporali alpini durante le ore serali. In Liguria tempo tranquillo salvo per occasionali piovaschi pomeridiani sull'estremo ponente. Temporanei rinforzi di tramontana tra SV e GE tra notte e mattino. Mar ligure poco mosso o mosso. (Rpi)