Medio Oriente: media, premier Israele offrirà a Biden una nuova strategia per l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo imminente viaggio negli Stati Uniti, al via domani, il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, presenterà al presidente Usa Joe Biden una nuova “strategia per affrontare il programma nucleare iraniano e le attività regionali di Teheran senza tornare al Piano d'azione congiunto globale (Jcopa)”, l'intesa sul programma nucleare di Teheran dalla quale è uscita la precedente amministrazione statunitense di Donald Trump. Lo riferiscono fonti diplomatiche al quotidiano israeliano online “The Times of Israel”. Bennett sosterrà che il programma nucleare iraniano è andato troppo avanti affinché il Jcpoa, stretto ormai più di sei anni fa, abbia una qualche rilevanza nel 2021. ”Sebbene l’accordo possa colmare alcuni vuoti sul lato dell'arricchimento (dell’uranio), è comunque troppo sbilancio a favore della Repubblica islamica”, aggiunge il quotidiano. Le fonti affermano che il ritmo dell'arricchimento dell'uranio iraniano è "vertiginoso e preoccupante". E criticano la gestione della questione iraniana da parte del precedente governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu, affermando di aver ricevuto "un'eredità molto difficile". Il primo ministro, spiega ancora il giornale online, è stato coinvolto in un profondo processo di revisione della politica sulla questione iraniana da quando è entrato in carica lo scorso 13 giugno. "Bennett considera la questione nucleare iraniana come una sfida per Israele e i suoi alleati, e un'opportunità per sviluppare una nuova ampia strategia regionale per affrontare Teheran. Non ci sono grosse concessioni che dovrebbero essere annunciate ai palestinesi durante il viaggio”, aggiungono le fonti. Il premier di Israele partirà per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti domani, martedì 24 agosto, alle ore 15:00 italiane. (Res)