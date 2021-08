Pd: a Bologna la Festa nazionale dell'Unità dal 26 agosto al 12 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio all’attuazione del Ngeu attraverso il Piano nazionale ripresa e resilienza, con dibattiti dedicati alle riforme in cantiere e a quelle in agenda nel prossimo futuro. Nutrita la rappresentanza del governo coi ministri Patrizio Bianchi, Elena Bonetti, Renato Brunetta, Vittorio Colao, Fabiana Dadone, Fabrizio D’Incà, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Lorenzo Guerini, Maria Cristina Messa, Luciana Lamorgese, Andrea Orlando, Roberto Speranza; le viceministre Laura Castelli e Marina Sereni; i sottosegretari Enzo Amendola, Anna Ascani, Caterina Bini, Maria Cecilia Guerra, Assuntela Messina, Alessandra Sartore. Su riforme, ripresa e uscita dalla pandemia saranno focalizzati i panel tematici cui parteciperanno tutti i componenti dalla segreteria dem, e quelli nei quali interverranno i capogruppo alla Camera, al Senato e al PE, Debora Serracchiani, Simona Malpezzi e Brando Benifei. Di post pandemia e scenari futuri si discuterà anche con il Presidente del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E poi, in una sessione sul futuro del centrosinistra, con il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e con Goffredo Bettini. Presenti poi il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il presidente di +Europa, Riccardo Magi. (segue) (com)