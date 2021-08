Lavoro: Cingolani, in futuro spariranno molti lavori di routine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro "spariranno, anche con una certa rapidità, molti dei lavori di routine, sia manuale che cognitiva: sono decine di milioni di posti, se pensiamo all'Europa, che al momento non è chiaro con che cosa vengano rimpiazzati, però nasceranno delle esigenze". Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, nell'ambito di un video dialogo con l'ex presidente emerito Camera dei deputati, Luciano Violante, nell'ambito del meeting di Rimini 2021. "Oggi si dice che la gran parte dei lavori che ci saranno tra 40 anni noi ancora non li conosciamo, quindi è uno sforzo veramente di proiezione al futuro molto complessa" capire quali saranno. "Il World Economic Forum – ha aggiunto – ha fatto una lunga analisi con le più grandi aziende del mondo, chiedendo quali fossero i fattori limitanti per lo sviluppo, e tutte le grandi aziende hanno messo abbondantemente al primo posto il fatto di non capire in tempo utile i cambiamenti irreversibili che stanno avvenendo in seguito alla tecnologia".(Rin)