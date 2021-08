Imprese: Tomasi (Aspi), stiamo trasformando azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo trasformando la nostra azienda. Partiamo da una condizione di errore: quando si ha la percezione dello sbaglio, si ha anche la possibilità poi di ripensare al futuro con grande determinazione perché è una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'azienda". Lo ha detto Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, intervenendo al talk "Il lavoro che verrà" nell'ambito del meeting di Rimini. "Abbiamo investito moltissimo in una società che si chiama Movyon perché riteniamo che la digitalizzazione dell'informazione sia parte strategica del viaggio, anche fuori dal sistema autostradale, nel sistema cittadino. Riteniamo che sia altrettanto fondamentale il rapporto con il cliente: per questo abbiamo creato Free to x, che serve proprio a gestirlo e a far sì che quel tipo di viaggio sia un viaggio sostenibile", ha spiegato.(Rin)