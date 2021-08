Afghanistan: Pentagono, militari Usa stanno portando all'aeroporto persone da evacuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari Usa stanno portano le persone da evacuare all’aeroporto di Kabul “quando c’è bisogno e quando ci sono le condizioni per farlo”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, parlando in un briefing con la stampa. Il portavoce ha precisato che ciò non avviane in modo sistematico ma “a volte, quando c’è necessità e le condizioni per farlo”. Kirby ha parlato di una seconda occasione in cui sono stati usati elicotteri per portare le persone da evacuare all’aeroporto, ma senza fornire ulteriori dettagli. (Nys)