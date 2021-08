Medio Oriente: media, possibile ripresa ostilità tra Israele e Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa delle ostilità tra Israele e il gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza potrebbe essere ormai inevitabile. Lo riferiscono funzionari della sicurezza israeliana secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Channel 12”. Hamas starebbe incoraggiando le proteste lungo la linea di demarcazione con Israele, mentre lo Stato ebraico sta agendo con cautela in vista dell'imminente incontro a Washington tra il primo ministro Naftali Bennett e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’Egitto, intanto, ha chiuso il valico di Rafah con la Striscia di Gaza a seguito dei recenti scontri tra Israele e il movimento palestinese , che controlla l’enclave palestinese, avvenuti lo scorso 21 agosto. Rafah è l'unico punto di uscita per gli abitanti di Gaza che cercano di viaggiare, attraverso l'Egitto, verso altri Paesi. Lo scorso 21 agosto le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato quattro depositi di armi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza in risposta a un attacco lungo la barriera difensiva con Israele che provocato il ferimento di una guardia di frontiera. In seguito ai raid, da Gaza sono stati lanciati razzi che hanno raggiunto abitazioni e veicoli a Sderot, nel sud di Israele. Oggi, alcuni palloni incendiari lanciati dalla Striscia di Gaza hanno causato nove incendi nel sud di Israele. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, nove incendi sono scoppiati a Eshkol, mentre un decimo incendio a Sdot Negev è stato probabilmente il risultato di un incendio doloso. (Res)