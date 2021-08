Bolivia: presidente Arce contro scarcerazione Anez, "no a impunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha dichiarato lunedì che "il popolo boliviano non è più in grado di sopportare alcuna impunità o patti di silenzio". L'affermazione del presidente segue l'appello rivolto da esponenti dell'opposizione a favore della scarcerazione dell'ex presidente, Jeanine Anez, da oltre sei mesi agli arresti preventivi e la notizia diffusa nel fine settimana dai suoi legali circa un presunto tentativo di suicidio. "Recentemente abbiamo ricordato il colpo di stato dell'anno '71, dove ci sono stati anche dei morti e 50 anni dopo c'è ancora impunità per coloro che hanno partecipato questo colpo di stato, e il popolo boliviano non è più in grado di sopportare alcuna impunità o patti di silenzio", ha detto Arce in un discorso tenuto durante un evento ufficiale dello Stato maggiore dell'esercito. "Il colpo di stato ha lasciato un debito con 38 famiglie nel Paese e l'unico modo per riparare e pacificare questo danno è con l'applicazione della giustizia il prima possibile", ha aggiunto il capo di Stato. (segue) (Brb)