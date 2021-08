© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche per la salute non possono essere considerate un fatto locale, territoriale o nazionale, per questo c'è bisogno di una rete internazionale capace di assumere decisioni e di detenere una sovranità superiore a quella delle nazioni. Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, durante la conferenza "Nuovi sistemi sanitari nel mondo", in occasione del meeting di Rimini 2021. (Rin)