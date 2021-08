Usa: portavoce Pentagono, presto vaccino obbligatorio per tutti i militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, sta preparando un ordine per rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 per tutti i militari, dopo che oggi l’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione (Fda) ha concesso la piena autorizzazione all’uso del vaccino Pfizer-BioNTech. Lo ha reso noto oggi il portavoce del Pentagono, John Kirby, aggiungendo che al momento il dipartimento sta lavorando sulla data entro la quale tutti i militari dovranno mettersi in regola con il vaccino. Austin aggiungerà quella contro il Covid-19 alla lista delle vaccinazioni obbligatorie per i militari, che include l’immunizzazione contro l’influenza, l’epatite A e B e il rubivirus. Al momento, secondo i dati del Pentagono, sono 1,08 milioni i militari Usa in servizio che si sono sottoposti volontariamente al vaccino anti-Covid, mentre 245 mila sono quelli parzialmente vaccinati. Cinque militari, tra cui un medico della Marina, sono morti di Covid-19 nell’ultimo mese, 34 in totale dall’inizio della pandemia.(Nys)