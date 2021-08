Roma 2021: Mollicone (Fd'I), da Calenda e Gualtieri solo copia e incolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda e Gualtieri sono a corto d'idee: il Museo della Città, da costituire in via dei Cerchi, è un'idea storica del centrodestra che ha governato la Capitale, già parte del Piano strategico della Capitale del 2011, e riproposto già programma della coalizione nel 2013". così il deputato responsabile Cultura e Innovazione di Fd'I, Federico Mollicone. "Da presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale - aggiunge - portai avanti la proposta insieme al sindaco Alemanno e al sovrintendente Broccoli. A Calenda consigliamo di studiare di più. La cancellazione dei Musei Capitolini sarebbe un danno per la Città, sono il museo più antico al mondo con collezioni settecentesche. Sono presenti, inoltre, difficoltà logistiche e storiche. Sono tutto fuorché 'vecchi': incentiveremo certo la digitalizzazione museale, ma i Capitolini rappresentano un'eccellenza museologica. Esiste già un Museo della Civiltà romana che Marino del Pd ha chiuso nel 2014 e Raggi del M5s mai ha riaperto. Il centrosinistra faccia i conti con la propria fallimentare esperienza di governo della Capitale".(Com)