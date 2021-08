Libia: presidente Menfi esorta Compagnia elettrica a risolvere blackout

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohammed Menfi, ha discusso con il presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia elettrica generale della Libia (Gecol), Wiam al Abdali, delle misure adottate dalla società per aumentare la capacità produttiva del Paese, al fine di diminuire i carichi sulla rete pubblica. Durante l'incontro, le due parti hanno esaminato il dossier relativo alla realizzazione di nuove unità di generazione di energia elettrica, in particolare negli impianti di Tobruk e di West Tripoli, oltre ai necessari e periodici lavori di manutenzione e alle misure per riprendere i progetti in sospeso. Menfi ha sottolineato la necessità che l’azienda acceleri l'adozione delle misure necessarie per stabilizzare la rete elettrica e prepari piani urgenti per risolvere con successo la crisi elettrica. Si tratta del secondo incontro di Menfi con i responsabili di Gecol nel giro di pochi giorni, dopo un simile colloquio del 16 agosto. Vale la pena ricordare che il governo di unità nazionale della Libia ha disposto alla fine dello scorso giugno lo stop ai lavori del complesso siderurgico nei mesi di luglio e agosto, per garantire un maggiore sostegno alla rete elettrica pubblica che soffre di un grave deficit che causa tuttora lunghi blackout e disservizi in tutte le città della nazione nordafricana. (segue) (Lit)