Scuola: Bianchi, nostro obiettivo rientrare in presenza e sicurezza

- In queste ore “stiamo lavorando sulla gestione del green pass da parte delle scuole”. Lo ha scritto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi su Facebook. “Oggi c'è stata una riunione tecnica fra il ministero dell'Istruzione e quello della Salute. Siamo in contatto anche con il Garante della privacy. Stiamo poi per inviare agli Uffici scolastici regionali la ripartizione dei 422 milioni di euro per l'organico aggiuntivo per l'emergenza e per il recupero degli apprendimenti. Intanto abbiamo già assegnato alle scuole i 350 milioni di euro previsti per la ripresa di settembre e sta partendo una nota tecnica per supportarle nella spesa - ha precisato-. Domani incontrerò i sindacati della scuola”. (segue) (Rin)