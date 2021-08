Argentina: Covid, oltre 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni vaccinata con due dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Argentina hanno reso noto di aver già raggiunto l'obiettivo di completare entro agosto lo schema di vaccinazione contro la Covid-19 di almeno il 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni. Attualmente, secondo dati diffusi dal governo di Alberto Fernandez, il 62,5 per cento della popolazione in questa fascia di età ha ricevuto le due dosi, ed il cronogramma di applicazione prevede altre 2,5 milioni di seconde dosi da somministrare entro la fine del mese. Complessivamente in Argentina l'82,6 per cento della popolazione maggiorenne ha ricevuto ad oggi almeno una dose, mentre il 36,7 per cento è protetta anche con il richiamo. Il paese sudamericano sta risolvendo in questo modo quello che rappresentava il principale punto debole dell'azione di governo nella lotta contro la pandemia, ovvero la scarsa disponibilità di richiami, soprattutto del vaccino Sputnik-V di Gamaleya per il quale è iniziata a giugno anche la produzione in loco e da agosto anche la distribuzione. Nelle ultime 24 in Argentina si sono registrati 2979 nuovi casi e 135 decessi. Dall'inizio della pandemia i contagi sono 5.133.831 e le morti 110.352. (segue) (Abu)