Argentina: Covid, oltre 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni vaccinata con due dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, ed in vista dell'imminente pericolo dell'inizio della circolazione comunitaria della variante Delta nel Paese, è stata avviata anche una nuova fase della campagna di immunizzazione che prevede la combinazione di prime e seconde dosi di vaccini differenti. "Siamo nelle condizioni di avanzare in tutto il territorio nazionale con la combinazione di diversi vaccini iniziando da Sputnik V, AstraZeneca e Moderna", ha affermato il ministro della Salute, Carla Vizzotti. La decisione, sostiene il titolare del dicastero, si fonda sui risultati positivi di uno studio sul campo effettuato in Argentina e sulle conclusioni di sperimentazioni analoghe effettuate in altri paesi. Lo studio locale condotto su 1800 volontari, affermano le autorità sanitarie, avrebbe fornito risultati soddisfacenti in termini di sicurezza e di generazione di anticorpi e proseguirà includendo anche il farmaco prodotto da Cansino. La vaccinazione "eterogenea", è di tipo volontario, ed è indirizzata e proposta principalmente alle persone maggiori di 50 anni in attesa della seconda dose da più tempo. (segue) (Abu)