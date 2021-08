Argentina: Covid, oltre 60 per cento della popolazione maggiore di 50 anni vaccinata con due dosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 agosto il governo ha pubblicato un decreto che mantiene la categoria dell'allarme epidemiologico e sanitario solo per gli agglomerati, dipartimenti o quartieri con più di 300 mila abitanti in cui l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva superi l'80 per cento e la variazione percentuale del numero di pazienti ricoverati negli ultimi sette giorni sia superiore al 20 per cento rispetto ai precedenti sette. In tutte le altre aree il decreto autorizza le manifestazioni sportive, sociali, culturali, ricreative e religiose in spazi chiusi con una capienza del 70 per cento. Lo stesso limite vale per i cinema, i teatri, i locali, le palestre, i casinò e le sale bingo. Per quanto riguarda le riunioni nelle abitazioni private il limite è di dieci persone al chiuso e 20 all'aperto. I raduni negli spazi pubblici possono arrivare fino a cento persone. (segue) (Abu)