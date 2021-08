Roma 2021: Rampelli (Fd'I), su Museo citeremo Gualtieri per plagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che faccia tosta Gualtieri: per cercare di recuperare consensi e immagine ruba le idee del centrodestra e pretende di spacciare come propria l’idea di istituire in via dei Cerchi il Museo della città di Roma, proposta già inserita nel programma di Alemanno. Gli è andata male ed è stato scoperto". Lo dichiara in una nota Fabio Rampeli, vicepresidente della Camera (Fd'I), che aggiunge: "Se a Gualtieri non piace il programma del Pd e dei suoi alleati - aggiunge - lo capiamo benissimo: tra promesse a chi occupa case abusive e slogan ideologici buoni solo per la propaganda, non c’è una proposta concreta per rilanciare Roma. La gaffe sul Musei in via dei Cerchi testimonia quel che diciamo da tempo: Gualtieri e il Pd non hanno fatto nulla al governo per Roma e non hanno una sola idea valida per la Capitale. Tanto che sono costretti a copiare quelle del centrodestra: provocatoriamente dovremmo citarli per plagio. Ora tutti i romani si sono finalmente accorti del bluff”. (Com)