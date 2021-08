Sardegna: incendi, a Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Cuglieri i tre mezzi inviati dalla Regione Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre mezzi prestati dalla Regione Piemonte alla Protezione civile regionale sono stati assegnati ai Comuni di Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Cuglieri, i cui territori sono stati recentemente devastati dagli incendi. Lo fa sapere il direttore generale Pasquale Balloi che precisa che i mezzi, tutti dotati di modulo Aib, rimarranno a disposizione delle amministrazioni comunali sino alla conclusione della campagna antincendio boschivo. Il presidente Christian Solinas ha evidenziato la pronta risposta della Regione Piemonte alla richiesta di supporto espressa dalla Sardegna attraverso il Dipartimento nazionale di Protezione civile. "La Regione Sardegna esprime il più profondo ringraziamento per il supporto che il Piemonte ha dato e ci sta continuando a dare nella difficile lotta contro la piaga degli incendi che ci ha duramente colpiti. Ciò rappresenta un esemplare gesto di vicinanza e solidarietà – sottolinea Solinas - che non può che destare un sentimento di grande riconoscenza da parte della Sardegna, agli amici piemontesi". L'assessore dell'Ambiente con delega della Protezione civile Gianni Lampis ha sottolineato "quanto sia importante la sinergia e collaborazioni tra le Regioni nell'ambito del Sistema di protezione civile nelle situazioni di emergenza e che l'invio di tre mezzi delle Regione Piemonte per contribuire alla lotta antincendi in Sardegna rappresenta un modello di efficienza, altruismo e vicinanza alla Sardegna, che non sarà dimenticato". (Rsc)