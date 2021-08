Norvegia: elezioni parlamentari, oltre 340 mila persone hanno già votato in anticipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 340 mila persone hanno già votato in anticipo per le elezioni parlamentari in Norvegia, previste per il 13 settembre prossimo. Lo riferisce l'emittente "Nrk", specificando che tale numero corrisponde all'8,8 per cento del totale degli elettori norvegesi. Due municipalità, Eigersund nel Rogaland e Ringerike nel Buskerud, hanno visto votare anticipatamente rispettivamente il 21 e il 20,3 per cento degli elettori. Nelle elezioni parlamentari norvegesi del 2017 furono oltre un milione i voti registrati in anticipo. (Sts)