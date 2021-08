Migranti: Oim, oltre 20 mila ritorni in Libia da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 22.419 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia dall’inizio anno, mentre 1.024 persone hanno perso la vita tentando la traversa nel Mediterraneo centrale dalle coste libiche e tunisine. Lo riferisce l’ultimo aggiornamento fornito dall’ufficio in Libia dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), relativo al periodo dal 15 al 21 agosto. In una sola settimana, “374 migranti sono stati salvati/intercettati in mare e riportati in Libia”. Secondo Safa Mshehli, portavoce di Oim a Ginvra, circa 6.000 migranti sono trattenuti nei centri di detenzione ufficiali gestiti dal governo della Libia. “Le sparizioni continuano e temiamo che molti subiscano estorsioni per finire nelle mani dei trafficanti”, ha aggiunto Mshehli. Intanto è di 18 dispersi e un corpo recuperato il bilancio dell’ultimo naufragio nel Mediterraneo centrale avvenuto quest'oggi davanti alle coste della Libia. Lo riferisce il sito web d’informazione libico “Libya Observer”, pubblicando su Twitter un filmato dell’operazione di recupero in mare. “La Guardia costiera libica ha salvato oggi 51 migranti egiziani dopo che la loro barca si è capovolta mentre faceva rotta verso le coste italiane”, si legge nel testo del messaggio su Twitter. (segue) (Lit)